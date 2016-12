O dono de uma pousada localizada no distrito de Barra Grande, na Península de Maraú, no Baixo Sul da Bahia, foi preso em flagrante com pés de maconha dentro da casa onde mora, nesta terça-feira (20). O local é um dos destinos turísticos mais procurados da Bahia durante o verão e conhecido pela piscinas naturais das praias da região.

De acordo com o delegado Marcos Larocca, titular da Delegacia de Maraú, no imóvel, localizado ao lado da pousada, na Praia da Ponta do Mutá, foram encontrados 19 vasos com pés de maconha, três mudas plantadas no terreno, além tabletes de maconha prontos para venda.

Segundo a polícia, os investigadores chegaram até a residência após denúncia anônima. O suspeito, que tem 44 anos, foi preso por volta das 9h. A polícia informou que ele já havia sido autuado por porte ilegal de arma, anteriormente.

“Fizemos o flagrante da droga dentro da casa, ao lado da pousada, onde ele [dono da pousada] reside com a esposa e dois filhos. Ele é dono da pousada e admitiu que o plantio era dele, mas alegou que tinha caráter medicinal”, afirmou o delegado, em contato com o G1.

Ainda no imóvel, conforme o delegado, foi encontrada uma uma estufa com iluminação especial para o cultivo das plantas. “Obtivemos a informação de que essa pessoa estava cultivando a droga no local e começamos a investigar”, apontou o delegado.

O dono da pousada será indiciado por tráfico de drogas. Ele foi levado para a Delegacia de Maraú, onde, até o publicação desta reportagem, permanecia custodiado. O delegado informou que já solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante do suspeito em preventiva.

O homem poderá ser transferido nos próximos dias para o presídio de Valença, cidade localizada também no baixo sul baiano. Já a droga apreendida, foi encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ihéus, onde será periciada.

G1