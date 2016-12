O eleitor que, por algum motivo, não compareceu às urnas no 2º turno das Eleições Municipais de 2016, realizado na Bahia apenas no município de Vitória da Conquista, poderá justificar ausência à Justiça Eleitoral por meio do Sistema Justifica, disponível no site do TRE-BA. A ferramenta estará ativa mesmo durante o recesso do Judiciário.

De acordo com a legislação, o eleitor que, por algum motivo, não tiver comparecido às urnas no 2º turno das Eleições Municipais de 2016, teria até o próximo dia 29 de dezembro (60 dias após o turno) para apresentar o requerimento de justificativa. Porém, em razão do recesso do Judiciário, os eleitores – que desejarem apresentar a justificativa diretamente ao cartório eleitoral – poderão fazê-lo no 1º dia útil após o recesso: 9 de janeiro de 2017.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) orienta ao eleitorado a utilização do Sistema Justifica, de modo a evitar o grande fluxo de pessoas nos cartórios eleitorais já que – após o recesso – os eleitores terão apenas o dia 9 de janeiro de 2017 para a apresentação da justificativa.

Sistema Justifica

O Sistema Justifica possibilita o preenchimento online do Requerimento de Justificativa Eleitoral. Nele, basta que o eleitor digite o número do título, nome completo e data de nascimento. Em seguida, o sistema envia o requerimento diretamente para o cartório eleitoral vinculado ao respectivo eleitor.

