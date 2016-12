Foi divulgada nesta segunda-feira (19), a programação completa da segunda edição do Veraneio. O evento, que acontece no Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima no dia 21 de janeiro, terá a banda soteropolitana Scambo como uma das atrações.

A banda Scambo foi destaque no programa Superstar, da Rede Globo, em 2015. O repertório, na maioria das vezes autoral, com influências do rock e da MPB, chamou a atenção do público e dos jurados.

Porém, a banda já acumula mais de 10 anos de carreira, desde que foi formada, no início dos anos 2000. Shows, festivais, indicações como o tão respeitado prêmio “Troféu Caymmi” tornaram a banda uma febre entre o público jovem de Salvador e também no interior.

A segunda edição do Veraneio marca o sucesso do evento na cidade, depois de ser realizado em janeiro de 2016, com um grande público. A festa nasceu em Feira de Santana, através do Feira Coletivo, e em Vitória da Conquista é realizada pelo Coletivo Suíça Bahiana.

Além da Scambo, as bandas Enio (SSA), Hazamat (PB) e o cantor e compositor Achiles (VCA), fazem parte da programação. O evento também vai contar com uma mini praça de alimentação, feirinha de vinis, camisetas e acessórios, além das discotecagens de Paulinha Chernobyl e RaFha.

Os ingressos para o Veraneio já estão à venda por meio da internet, no site Sympla, pelo valor de R$40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia).