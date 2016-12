Da Redação

O Tribunal, informou, por meio de resolução que suspenderá suas atividades no período de 20 de dezembro a 6 de janeiro do ano vindouro. Neste período haverá atendimento através de plantões judiciários de 1º e 2º graus de jurisdição para atendimento de questões urgentes, inadiáveis, novos ou em curso.



Prazos

Os prazos processuais a realização de audiências e sessões de julgamento, a publicação de acórdãos, sentenças e decisões no Diário de Justiça Eletrônico, além da intimação de partes ou advogados estarão suspensos.

Funcionará normalmente, a partir do dia 7, o expediente forense, inclusive com o exercício por magistrados e servidores de suas atribuições regulares. Os procedimentos administrativos também terão seu curso normal.

Entre os dias 7 e 20 de janeiro, os prazos processuais, a realização de audiências e sessões de julgamento, a publicação de acórdãos, sentenças e decisões no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação de partes ou advogados continuarão suspensos conforme determinação do novo Código de Processo Civil, que determina a suspensão entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro.

As audiências de custódia serão realizadas normalmente. Os cartórios extrajudiciais também funcionarão no horário normal. Nos dias 23 e 30 de dezembro o expediente será suspenso por conta da proximidade do Natal e Reveillon.