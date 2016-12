Mais uma opção de formação profissional está disponível para Vitória da Conquista e região. É o curso de Comissários de Voo, que dá início à sua primeira turma no dia 14 de janeiro. Com duração de 10 semanas, as aulas acontecerão nos finais de semana na CRM Flight School, localizada na Rua Otávio Santos, nº 221, bairro Recreio. Interessados devem entrar em contato pelo telefone (77) 9 9822-6522.

O curso já era esperado por muito jovens da região que buscam por uma profissão na área da aviação civil e que gostam de trabalhar viajando. Homens e mulheres interessados precisam ter como pré-requisito o ensino médio completo e a idade mínima de 18 anos. Não é obrigatório saber inglês. “O comissário é um importante tripulante na aeronave, um agente de segurança. Para habilitar-se a ser esse profissional, o aluno passa por aulas teóricas e práticas. A região tem oferecido um leque de opções de formação técnica e universitária e ganha mais uma vez, com o curso de Comissário de Voo”, comemora o coordenador da escola de aviação, Alexandre Reis.

Homologado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), através da Portaria Nº 1494/SPO de 02 de julho de 2014, o curso de Comissário de Voo complementa a formação na área de aviação civil na região, já contemplada com o curso de Piloto, que também inicia nova turma 04 de fevereiro, bastando o interessado em fazer este curso ter os mesmos pré-requisitos para o curso de Comissário. A CRM Flight School se destaca por estar em uma das mais importantes cidades da Bahia, com facilidade de locomoção e hospedagem para os alunos de outros municípios.

Sobre o CRM Flight School – Atua em Vitória da Conquista e já conta com 08 turmas de Piloto formadas, cujo curso foi homologado pela portaria ANAC N° 1427/SSO de 16 de julho de 2012. Para maiores informações, ligue (77) 9 9822-6522 e na fanpage da escola no facebook.com/VOECRM ou visite-nos na Rua Otávio Santos, nº 221, bairro Recreio.