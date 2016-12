Cerca de 20 homens armados explodiram um carro-forte no município de Itaguaçu da Bahia, no norte do estado, na manhã desta terça-feira (27). O crime ocorreu na BA-052, região que integra o povoado de Rio Verde III.

Em entrevista ao G1, o delegado Heloísio Sandro Lacerda destacou a ousadia dos criminosos, que pararam o carro-forte usando outros três veículos e ostentando armas de grosso calibre. Os integrantes da quadrilha usavam fuzis e chegaram a trocar tiros com os seguranças.

“Ninguém ficou ferido, mas chegou a ocorrer o confronto. Todos os seguranças [eram quatro] foram retirados do veículo pelos bandidos, que depois foi explodido”, contou.

Com a explosão, a estrutura do carro-forte ficou bastante danificada. O teto do veículo ficou parcialmente aberto. O delegado Heloísio Sandro conta que o grupo levou todos os malotes de dinheiro, mas destaca que ainda não há informações sobre os valores roubados.

O carro-forte era usado para abastecer uma unidade de correspondente bancário do município, além da agência lotérica. Os criminosos conseguiram fugir e não tinham sido localizados até o início da tarde desta terça-feira.

G1