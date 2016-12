Da Redação

As inscrições do processo seletivo do Colégio da Polícia Militar (CPM) para a entrada de novos alunos no ano letivo de 2017 começam na próxima segunda-feira (02).

Ao todo, serão disponibilizadas 2.109 vagas no estado. As inscrições serão feitas partir das 7 horas através do site da Polícia Militar (clique aqui) ou da Secretaria Estadual de Educação, até as 18 horas de 6 de janeiro.

50% das vagas serão destinadas para filhos de policiais militares e funcionários civis. A outra metade para o público externo.

O sorteio acontece no dia 13 de janeiro.