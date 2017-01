Da Redação

O prefeito eleito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão (PMDB), a vice prefeita Irmã Lemos e os novos 21 vereadores serão empossados neste domingo, 1° de Janeiro.

Primeiro os vereadores tomam posse, realizam a votação secreta para a mesa diretora do Legislativo Municipal. Logo em seguida, empossam o prefeito e a vice prefeita Irma Lemos.

No mesmo local, Herzem nomeia os secretários municipais. O ato acontece no Centro de Convenções Divaldo Franco, as 15h.