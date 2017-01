Estudantes de dez unidades da rede estadual de ensino tiveram seus projetos selecionados para a premiação final do “Desafio Tecnologia para a Educação”, iniciativa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB).

]Com o tema ‘Educação em Saúde’, a ação tem o objetivo de estimular os estudantes a desenvolver projetos de Ciência e Tecnologia, além de engajar a comunidade escolar e a transformação social. Os alunos são de unidades escolares da rede estadual nas cidades de Irecê, Vitória da Conquista, Itororó, Malhada de Pedras, Candiba, Sobradinho, Santo Antônio de Jesus, São Miguel das Matas, Ilhéus e Salvador (veja lista abaixo).

As equipes, que contam com três estudantes e um professor orientador, ganharão R$ 30 mil em prêmios, sendo o valor de R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil para primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente. A premiação dos três primeiros colocados deverá ser realizada, ainda neste primeiro semestre, durante a 6ª Feira de Empreendedorismo, Ciência e Inovação da Bahia (FECIBA), promovida pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia, para premiar projetos desenvolvidos nas salas de aula.

Entre os selecionados está o projeto ‘Campanha Educativa para Intensificação do Uso Sustentável da Biomassa da Banana Verde’, desenvolvido por estudantes do Centro Territorial de Educação Profissional de Irecê, localizado no Centro Norte Baiano (a 481 Km de Salvador). “A ideia foi valorizar um produto muito utilizado na nossa região e bastante saudável. Com a biomassa da banana, aproveitada das frutas descartadas, podemos substituir a farinha de trigo no bolo ou leite condensado no brigadeiro. Sendo recomendado para pessoas diabéticas ou com intolerância a glúten”, explicou Érica Messias Paiva, professora orientadora do projeto.

Para a estudante do 5º ano do curso técnico de nível médio em Cozinha, Madalena dos Santos, 35 anos, o projeto deu a oportunidade de experimentar o aprendizado adquirido no curso. “Realizamos uma degustação na comunidade de Olhos D´Água, em Ibipeba, e tivemos uma ótima recepção, além de ensinarmos a importância de uma alimentação saudável”, ressaltou. Ela ainda destacou que “estamos realizando alguns testes com outros produtos, como barra de cereais, para, quem sabe, investimos nessa produção”, contou.

Veja lista dos projetos selecionados

– “Campanha Educativa para a Intensificação do Uso Sustentável da Biomassa da Banana Verde” – Centro Territorial de Educação Profissional de Irecê/ Irecê – Érica Messias Paiva (orientadora);

– “O Jogo Digital “Choices” como Instrumento Educativo de Reflexão sobre a Importância da Alimentação Saudável e da Prática de Atividade Física na Adolescência” – Centro Juvenil de Ciência e Cultura de Vitória da Conquista/ Vitória da Conquista – Elmara Pereira de Souza (orientadora);

– “Assistência Técnica Rural Agroecológica: Promovendo a Segurança Alimentar na Agricultura Familiar do Município de Itororó/BA” – Centro Territorial de Educação Profissional do Médio Sudoeste da Bahia/ Itororó – Thayane Gonçalves da Silva (orientadora);

– “O Poder da Internet no Combate ao Aedes” – Colégio Estadual de Malhada de Pedras – CEMP/ Malhada de Pedras – Núbia Canguçu Gonçalves (orientadora);

– “Filtro Redutor de Poluentes Gasosos, à Base do Carvão Ativado da Moringa” – Colégio Estadual Antônio Batista/ Candiba – Cláudia Regina Oliveira Patez (orientadora);

– “Vassoura Elétrica de Vasculhar” – Escola Estadual Maria José de Lima Silveira/ Sobradinho – Maria Aparecida Conceição Nunes (orientadora);

– “Viabilidade Técnica de uma Pet Estufa” – Colégio Estadual de 2º Grau Dr. Rômulo Almeida/ Santo Antônio de Jesus – Marconi José Souza de Brito (orientador);

– “Voluma: A Solução para seus Cabelos” – Colégio Estadual Aldemiro Vilas Boas/ São Miguel das Matas – Antonio Marcos de Jesus (orientador);

– “Analises Físico-Química e Sensorial da Farinha de Aipo: Uma Nova Alternativa Alimentar para os Celíacos” – Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da Informação Álvaro Melo Vieira/Ilhéus – Maria Iracy Franca Lacerda Sousa (orientadora);

“Sisdo – Sistema de Doações” – Centro Estadual de Educação Profissional em Apoio Educacional Tecnologia da Educação Isaias Alves/Salvador – Maribel Costa Silva (orientadora).

Fotos: Divulgação

ASCOM