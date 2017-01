Três homens que estavam presos na carceragem da Delegacia de Nova Viçosa, no sul da Bahia, conseguiram fugir durante uma manifestação organizada por um grupo de moradores em frente à unidade policial, na tarde da quinta-feira (5). O protesto foi iniciado, por volta das 17h, após a população descobrir que um homem suspeito de matar um jovem de 24 anos a facadas teria se apresentado à polícia.

As informações foram confirmadas nesta sexta-feira (6) pelo delegado Maderson Dias, titular da delegacia. Segundo ele, os fugitivos e outros cinco presos tiveram que ser tirados das celas porque o grupo queria invadir a delegacia, que chegou a ser atingida por um coquetel molotov durante a confusão.

Conforme o delegado, todos os presos seriam transferidos para a unidade da cidade de Mucuri, a cerca de 28 quilômetros de Nova Viçosa, mas os três homens conseguiram fugir. Até o fechamento desta reportagem, nenhum deles tinha sido recapturado.



Os outros presos foram levados para a delegacia e devem ser transferidos para Teixeira de Freitas ainda nesta sexta-feira.

De acordo com o delegado, o suspeito de ter matado o jovem foi à unidade policial para falar sobre o crime acompanhado de um advogado, que teve o carro destruído pelos manifestantes revoltados com o crime. O veículo, que estava estacionado em frente à delegacia, foi tombado pelos populares.

Segundo a polícia, o homicídio ocorreu no último domingo (1º). A vítima teria sido esfaqueada, após separar uma briga entre um amigo e o suspeito do crime, na Praia do Lugar Comum, em Nova Viçosa. Conforme a polícia, o jovem trabalhava como vendedor em uma loja de calçados da cidade e, segundo os moradores, era um rapaz tranquilo.

Após ser ouvido na quinta-feira, o suspeito foi liberado, mas precisou de escolta policial para deixar a delegacia.

Incorformados com a liberação do suspeito, moradores apedrejaram uma viatura e a porta da unidade policial, que ficou destruída.

Nenhum dos envolvidos na manifestação foi preso. Segundo o delegado, uma perícia vai ser realizada e a polícia tenta identificar as pessoas que participaram do tumulto. Os vídeos feitos na confusão devem ajudar no processo de identificação. O policiamento foi reforçado na cidade.

G1