Uma briga generalizada ocorrida no estacionamento de uma associação onde era realizada uma formatura de estudantes do ensino médio terminou com um homem morto a facadas, na madrugada deste sábado, na cidade de Lagoa Vermelha, no Norte do Rio Grande do Sul. Outras duas pessoas ficaram feridas.

De acordo com a polícia, a briga aconteceu por volta das 4h, no estacionamento da Associação de Motoristas. A motivação da confusão ainda não foi esclarecida pela polícia, uma vez que a embriaguez de alguns dos jovens impediu que os depoimentos fossem tomados.

No entanto, informações preliminares coletadas pela polícia apontam que Gabriel Júnior Rimoldi, de 25 anos, teria tentado separar uma briga na qual um amigo estava envolvido. Ele levou seis facadas e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O amigo, que estava envolvido na briga, também foi atingido com uma facada no peito e está internado no Hospital São Paulo, de Lagoa Vermelha. Uma terceira vítima, uma mulher, foi ferida na mão, mas recebeu liberação dos médicos após atendimento.

G1