O valor da gasolina teve elevação registrada em 18 Estados na primeira semana do ano. Com os reajustes, o preço médio do litro no País chegou a R$ 3,762 – valor superior ao que foi observado ao longo de todo o ano de 2016. As informações são da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O Estado que teve o maior aumento no preço da gasolina foi o Amapá, que subiu 4,08% na comparação com a semana anterior, chegando ao valor de R$ 3,825. Na sequência vem o Tocantins, com aumento de 2,18%, que resultou em um preço médio de R$ 3,838. Outra elevação significativa foi a do Distrito Federal, que chegou à média de R$ 3,724 – alta de 1,83%.

Apesar de ter registrado crescimento inferior ao de outras regiões nesta semana, o Acre registra o preço médio por litro mais caro do País. Após alta de 0,38%, o combustível no Estado chegou ao valor de R$ 4,231. Por outro lado, o litro mais barato do Brasil pode ser encontrado em Pernambuco, com o valor médio de R$ 3,552, após queda de 1,47% nesta semana.



A redução no valor médio da gasolina em Pernambuco foi, inclusive, a maior registrada no País após o fechamento desta semana. Na sequência vem a Bahia, que teve queda de 1,13% e chegou ao preço médio de R$ 3,753. Logo atrás vem a Paraíba, onde o preço médio do combustível chegou a R$ 3,613, após uma queda de 1,12%. Depois destas regiões, a queda mais significativa aconteceu em Alagoas, que teve redução de 0,35%. Com a queda, o preço médio no estado chegou ao valor de R$ 3,733.

Outros combustíveis

Também houve movimentação nos preços do diesel e do etanol. Após quatro semanas de elevação nos preços, o diesel teve uma queda nesta semana. O valor combustível, que havia fechado o ano de 2016 com o valor médio de R$ 3,051 o litro, caiu para R$ 3,047.

No caso do etanol, assim como a gasolina, a média no País sofreu alta no início de 2017. Foi a quinta semana consecutiva de aumento no preço álcool. O valor médio do litro subiu 0,67% na primeira semana de janeiro, chegando ao preço de R$ 2,863.

