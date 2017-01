Durante os dias 11 e 25 de janeiro a Faculdade Maurício de Nassau oferecerá cursos gratuitos de capacitação para a cidade de Vitória da Conquista. Serão abordados assuntos nas áreas de Administração, Psicologia, Saúde, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, com 38 cursos a serem ministrados.

Para a unidade de Vitória da Conquista, estão sendo oferecidas em torno de 2.000 vagas. As inscrições poderão ser feitas pelo site http://extensao. uninassau.edu.br/. As aulas serão aplicadas na própria instituição sempre das 18:30h às 21h.

De acordo com Ricardo Marques, Diretor da Instituição, essa é uma oportunidade de aprimorar os conhecimentos para diferenciar suas competências no mercado de trabalho. “Um dos objetivos dessa ação é justamente auxiliar a comunidade no seu dia a dia, levando à eles o nosso conhecimento acadêmico”, defende.

O projeto Capacita é fruto de ações de responsabilidade social, compromisso que o Grupo Ser Educacional vem construindo ao longo dos anos em suas unidades e visa contribuir com a sociedade oferecendo capacitação gratuita aos interessados. Para maiores informações, ligar no 77 3429 6450.

Cursos:

Ascom-Faculdade Maurício de Nassau