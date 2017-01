Para quem acha que o ano só começa depois do Carnaval ou que em Vitória da Conquista não existe atividade para se fazer no início do ano, o Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima (CCCJL) apresenta os eventos já agendados para o local, em janeiro de 2017.

A festa Veraneio, o espetáculo teatral Silêncio – Autoacusação e a oficina WorkDancin de Verão acontecerão em um dos cinco espaços do CCCJL disponíveis à população. No Foyer (galeria), na sala Multiuso, nos Anexos I e II e na Área externa acontecem reuniões, ensaios, oficinas, exposições, feiras, mostras, seminários, entre outras atividades, ao longo do ano. O Centro também abriga as sedes do Proler, da Academia Conquistense de Letras e a Casa da Cultura.

Para ficar por dentro de toda a programação dos eventos, curta e acompanhe a fanpage da instituição (www.facebook.com/ centroccjlima). A coordenação do Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima informa ainda que o horário de atendimento ao público nesse mês será de 8 às 13 horas.

Ascom-CCCJL