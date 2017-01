Festa, euforia e muitos gols. A temporada está apenas começando, mas o torcedor do Vitória já comemorou seu primeiro título de 2017.

Neste domingo (15), a equipe de futebol feminino rubro-negra goleou o Juventude por 8×1, no Barradão, e se sagrou campeã baiana. Kaylane, Verena (dois), Formiga, Jucinayera (três) e Roqueline balançaram a rede para o Leão. Michele garantiu o gol de honra do Juventude.

As meninas rubro-negras já tinham aplicado uma goleada nas rivais. O jogo de ida das finais, disputado no Estádio Edvaldo Flores, em Vitória da Conquista, também teve placar elástico: 6×0. Restou ao Juventude se conformar com o troféu de vice-campeão, entregue pela treinadora da Seleção Brasileira, Emily Lima. O título das leoas é inédito e marca a história. Antes de encararem o Juventude na final, o Vitória eliminou nas semis o São Francisco, dono dos últimos 14 títulos estaduais.

Além da taça, o Vitória também exibiu a artilheira da competição. A camisa 9 Verena mostrou ótima pontaria e assinou 12 gols no torneio. “Tô muito feliz e muito satisfeita pela campanha que a gente fez. É uma satisfação enorme. Foi um título suado, disputado com muita garra. Não tem apenas um time na Bahia”, afirmou a atacante soteropolitana de 21 anos.

