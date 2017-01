Na busca por uma vaga em uma universidade pública, aproximadamente 18 mil candidatos participam do Vestibular 2017 da Uesb, que teve início neste domingo, 15.

Marcado por muita ansiedade e expectativa, esse é um momento bastante especial para os vestibulandos, pois é quando eles têm a oportunidade efetiva de alcançarem o sonho de ingressar no ensino superior.

“Espero que seja uma prova boa e tranquila, porque me preparei bastante”, afirmou Amanda Silva Vilas-Boas, que tenta uma vaga no curso de Medicina. Já para Ellen Franciny, que concorre a uma vaga para o curso de Fisioterapia, a ansiedade está sendo maior devido às mudanças que ocorreram no processo seletivo. “Estou muito ansiosa, na expectativa de como vai ser a prova, já que é a primeira vez em que a Uesb está adotando esse novo formato”, comentou.

Neste ano, o Vestibular da Universidade conta com algumas novidades. O processo seletivo, que anteriormente acontecia em três dias, agora passa a ser realizado em dois. De acordo com a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), a alteração se fez necessária para a Uesb ficar em consonância com algumas tendências de seleções em âmbito nacional. “Outro objetivo é diminuir aquela tensão que existe nos três dias, tanto para a Instituição, que tem como preocupação maior a segurança do processo como um todo, quanto ao aspecto pedagógico, já que houve uma diminuição do tempo de provas, bem como de número de questões”, destaca a pró-reitora de Graduação, professora Talamira Taíta Rodrigues.

Para muitos dos candidatos, a mudança foi positiva. “Esse novo formato é menos cansativo e mais prático. A diminuição dos dias de provas foi muito bom, porque o desgaste e o estresse com o Vestibular também diminuem”, ressaltou Paulo César Dias, que tenta ingressar no curso de Ciências Biológicas. Além disso, ainda segundo a pró-reitora, a mudança traz benefício econômico para muitas famílias, visto que grande parte dos candidatos que tentam ingressar na Uesb é oriunda de outras cidades e, até mesmo, de outros estados: “Sabemos que ficar três dias na cidade onde acontecem as provas gera um custo alto para as famílias. Por isso, a mudança já era algo requerido pela comunidade”.

As 1.186 vagas ofertadas pela Instituição no Vestibular 2017 estão sendo disputadas por 17.795 candidatos, o maior número de inscritos dos últimos dez anos. Para o reitor da Uesb, professor Paulo Roberto Pinto Santos, a grande procura pelos cursos da Universidade é uma consequência da experiência e credibilidade adquiridas ao longo dos seus mais de 35 anos de história. “Esse é um reflexo de um trabalho coletivo da nossa Universidade, pois quando se trabalha para ter uma Instituição reconhecida e de qualidade, isso faz com que a Universidade seja atrativa e desperte em estudantes do Brasil inteiro o desejo de realizar sua formação acadêmica dentro da nossa Instituição”.

ASCOM UESB