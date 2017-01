Três policiais militares foram mortos em um intervalo de cinco dias em Salvador e Lauro de Freitas, na região metropolitana. Os casos ocorreram entre os dias 13 e 17 de janeiro e, segundo a corporação, todos as vítimas foram assassinadas a tiros quando estavam de folga. Até agora, somente um suspeito foi preso e outro morto. Desde o início do ano, quatro PMs foram mortos no estado. Em 2016, 23 foram vítimas de homicídios, sendo que somente três estavam de serviço.



O último caso ocorreu em uma farmácia do bairro da Pituba, na capital baiana. O sargento Aldo Carvalho Santos, 46 anos, tinha ido ao local fazer compras quando com cinco assaltantes invadiram o estabelecimento.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), informações preliminares apontam que o policial reagiu e foi baleado pelos criminosos. A vítima foi encaminhada para o Hospital da Bahia, localizado na Av. Prof. Magalhães Neto, mas não resistiu aos ferimentos. Após a ação, os assaltantes fugiram.

O secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, afirmou que câmeras da região que possam ter registrado o crime contra o militar estão sendo analisadas. Até a manhã desta quarta-feira (18), nenhum suspeito havia sido preso.

Em nota de pesar pela morte do Aldo, a PM informou que o sargento era figura querida entre os colegas da Corporação, a qual servia há mais de 25 anos, e já se preparava para ingressar na aposentadoria.

Ele deixou a esposa, um filho e um neto. “Trabalhou 19 anos initerruptos aqui na Pituba e veio a falecer justamente na área em que tanto se dedicou”, lamentou o colega de Aldo, o também militar Daniel Brasileiro. A Polícia Militar informou que o sepultamento do sargento Aldo Carvalho dos Santos será realizado às 15h desta quarta-feira, no Cemitério Bosque da Paz, Sala 5, na Estrada Velha do Aeroporto, em Salvador.

Outras mortes

No dia anterior ao assassinato de Aldo, na terça-feira (16), outro PM foi morto em Lauro de Freitas. A vítima foi o soldado Urivelton de Jesus Santana, de 31 anos. Ele foi baleado na cabeça por quatro homens armados no Sítio Meu Sossego, na BA-099.

Segundo a polícia, Urivelton estava de folga, mas fazia a segurança do local com um colega também da polícia quando foi alvo do atentado. O colega, Carlos Ademir Oliveira, de 45 anos, foi baleado no pé e encaminhado para o Hospital Menandro de Faria. A PM informou que ele não corre risco de morte.

Urivelton foi enterrado, no mesmo dia, no Cemitério Bosque da Paz, localizado no bairro de Nova Brasília, em Salvador. Nenhum suspeito de envolvimento no crime foi preso.

Outra morte de policial militar ocorreu durante um assalto a ônibus na Avenida Paralela, em Salvador, na última sexta-feira (13). De acordo com a PM, após um dos dois criminosos envolvidos na ação anunciar o assalto no coletivo, o policial Jailson César dos Santos Mendes, de 43 anos, reagiu a ação e foi baleado no braço. Eles chegaram a entrar em luta corporal, até que o outro assaltante atirou na vítima.

Depois do crime, os assaltantes conseguiram fugir. No mesmo dia, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) divulgou imagens do circuito interno de segurança do ônibus que flagraram a ação dos criminosos. Horas depois, um dos suspeitos, Tiago Barbosa Muniz, 30 anos, se entregou à polícia.

Tiago disse na ocasião que o militar reagiu ao assalto e ambos entraram em luta corporal. O suspeito contou, ainda, que, com o embate, deixou a arma que utilizava escapar e que o adolescente de 14 anos que estava com ele na ação, pegou a arma no chão e atirou contra o soldado.

No depoimento, Tiago também disse que a motivação do assalto foi uma dívida que ele teria com o adolescente. Com isso, ele chamou o jovem para participar da ação e poder pagar a dívida de R$ 95.

O adolescente suspeito de envolvimento no crime foi morto após uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM), na noite de segunda-feira (16), no bairro do Uruguai, também na capital baiana. A PM disse ter sido recebida a tiros no local por suspeitos e que, no confronto, o jovem foi atingido. Ainda de acordo com a PM, a guarnição chegou ao local depois de receber uma denúncia anônima sobre uma reunião de traficantes.

O adolescente foi baleado e socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele, a PM disse ter apreendido um revólver calibre 38 com cinco cartuchos, todos deflagrados. Os outros suspeitos que estavam no local, e participaram da troca de tiros, conseguiram fugir.

Em janeiro, também houve morte de um policial militar em Morro do Chapéu, na região das Chapada Diamantina. O corpo do PM reformado, Josevaldo Ferreira de Jesus, de 59 anos, foi encontrado na Fazenda dos Milagres, na manhã do dia 2, com marcas de seis tiros – um na nuca, três nas costas e dois no peito. Ele estava desaparecido desde a noite réveillon. Segundo a Policia Civil de Morro do Chapéu, a esposa de Josevaldo registrou o desaparecimento dele.

O carrro de Josevaldo foi encontrado abandonado a 200 metros do local da fazenda, sem vestígios de furto ou roubo. Ainda não existe uma suspeita de quem tenha praticado o crime e qual a motivação dele. Um força-tarefa ligada à Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) investiga as mortes dos policiais na Bahia.

G1