Para quem ainda não se inscreveu nos cursos do Projeto Capacita, oferecidos pela Faculdade Maurício de Nassau, ainda há tempo. Até o dia 25 de janeiro a instituição oferecerá cursos nas áreas de Administração, Psicologia, Pedagogia, Saúde, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo.

E a novidade é que foi realizada uma parceria com o Instituto Embelleze, na qual os interessados poderão fazer os cursos de: “Como se maquiar para uma entrevista de Emprego” e “Técnicas de Massagem relaxante com uso de pedras quentes”.

Ao todo são 42 cursos oferecidos gratuitamente para alunos e a comunidade de Vitória da Conquista e região, sendo ofertadas 2.000 vagas. As inscrições poderão ser feitas pelo site http://extensao.uninassau.edu.br/ e no dia do curso o aluno deverá trazer 1Kg de alimento não perecível. As aulas serão aplicadas na própria instituição sempre das 19h às 21h.

De acordo com Ricardo Marques, diretor da Instituição, essa é uma oportunidade de aprimorar os conhecimentos para diferenciar suas competências no mercado de trabalho. “Um dos objetivos dessa ação é justamente auxiliar a comunidade no seu dia a dia, levando o nosso conhecimento acadêmico”, defende.

O projeto Capacita é fruto de ações de responsabilidade social, compromisso que o Grupo Ser Educacional vem construindo ao longo dos anos em suas unidades e visa contribuir com a sociedade oferecendo capacitação gratuita aos interessados. Para maiores informações, o telefone disponível é 77 3429 6450.

Ascom- Faculdade Maurício de Nassau