Terceiro filme de Skol desconstrói padrões e provoca consumidor a sair do quadrado e viver a beleza das diferenças nesta estação.

Sair da mesmice, da inércia, do discurso antigo. Abrir a cabeça para todas as cores do mundo e suas belezas. Em seu terceiro filme da campanha Redondo, é Sair do Quadrado, Skol inspira a todos a se permitirem. A descobrirem as nuances e encantos da diferença e ter novas e inusitadas perspectivas.

A marca tem feito um convite claro aos seus consumidores: Explorar a vida como se fosse uma viagem para um lugar novo. Livre de padrões pré-estabelecidos, atrevendo-se a aceitar o outro e a si mesmo e a se jogar na diversão de peito e mente aberta, aproveitando o que o verão tem de melhor.

“Skol quer sair da mesmice junto com as pessoas e romper com o senso comum da categoria em um posicionamento que defende a pluralidade acima de tudo. O verão foi o gancho perfeito para colocar tudo isso em prática. Toda essa campanha pode ser resumida em uma provocação e um convite. Às pessoas abrirem a cabeça, terem um olhar mais aberto da vida, se livrarem de juízos e julgamentos e, principalmente, se permitirem”, comenta Lia Bertoni, gerente de marketing de Skol.

A campanha foi criada pela F/Nazca Saatchi & Saatchi para Skol. Fábio Fernandes, presidente da agência e criador do conceito “desce redondo”, comenta a nova fase: “Nunca se falou tanto em quebrar barreiras, abrir a cabeça, aceitar e respeitar o que é diferente de você. E, como líder da categoria, a Skol tem um papel transformador e positivo na comunicação do setor”.

O filme “Viva a Diferença” estreia esta semana, em rede nacional. Veja Aqui

LK Comunicação