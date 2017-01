Entre os dias 24 e 27 de janeiro, quando o Sistema de Seleção Unificada estiver aberto, milhares de estudantes estarão em frente ao computador para decidir qual profissão seguir.

Nesta edição do processo seletivo, a UFOB disponibilizará 996 vagas em 30 cursos de graduação ofertados nos campi de Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Luís Eduardo Magalhães e Santa Maria da Vitória.

Conheça os cursos de graduação disponíveis.

As novidades deste ano são a criação do curso de Direito, em Barreiras, e a adoção de uma política de reserva de 378 vagas para estudantes que tiverem cursado todo o Ensino Médio em instituições, públicas ou privadas, de 80 municípios baianos distantes até 150 quilômetros dos campi da UFOB. Esta medida foi aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conepe, e substitui a bonificação de 20%, implementada no Sisu de 2016.

Com esta nova ação afirmativa, a UFOB passa a ter agora três modalidades de ingresso no Sisu: a política de cotas, que destina 50% das vagas aos candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, a reserva de vagas e a ampla concorrência.

Para participar, é necessário que o candidato tenha fei to a prova do Enem de 2016 e ter atingido as notas mínimas de cada curso (clique aqui para ver). As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site do Sisu, e os participantes podem solicitar até duas opções de cursos.

Saiba mais sobre a Reserva de Vagas

O Sisu

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação que seleciona estudantes para vagas em instituições públicas de ensino superior a partir da nota do Enem.

Das 1130 oportunidades de formação em cursos de graduação oferecidas pela UFOB em 2017, 134 são destinadas aos concluintes dos Bacharelados Interdisciplinares. Caso estes estudantes não as ocupem, outras chamadas do Sisu devem ser realizadas para que as vagas sejam preenchidas por outros candidatos.

Ascom-UFOB