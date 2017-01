Um caminhão carregado com 740 caixas de cerveja sem nota fiscal foi apreendido na manhã desta terça-feira (24), na BR-101, trecho do município de Eunápolis, no sul da Bahia. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga partiu da cidade de Fortaleza (CE) e tinha como destino o Rio de Janeiro (RJ).

Segundo a PRF, agentes realizavam uma fiscalização de rotina no KM-720 da rodovia, por volta das 8h, quando o caminhão passou pelo local e foi abordado. Durante a vistoria, segundo a PRF, o motorista alegou aos policiais rodoviários que não estava com a nota fiscal da mercadoria porque não havia dado tempo de pegá-la.

A cerveja foi levada para a sede da PRF de Eunápolis e será apresentada à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz), que irá analisar carga e determinar multa para o motorista do caminhão. A não apresentação da nota fiscal da carga é considerada crime tributário.

