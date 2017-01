Um homem de 37 anos foi preso após agredir a esposa, de 40 anos, e quebrar móveis no interior de sua residência, na manhã deste domingo (22), em Vitória da Conquista.

A mulher alegou que estava em casa, localizada no bairro Vila Elisa, quando o marido chegou transtornado e a agrediu com socos. Além disso, segundo a vítima, ele quebrou todos os móveis, além de parte do muro da residência.