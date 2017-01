A Faculdade Maurício de Nassau em Vitória da Conquista está expandindo sua estrutura na cidade com o objetivo de oferecer melhores instalações aos alunos. O novo prédio, com cinco andares, conta com uma estrutura de 40 salas, laboratórios, Central de Atendimento ao Aluno e ambiente interativo.

Para Ricardo Marques, diretor da unidade, essa ampliação da Instituição já vem sendo planejada há um tempo para contribuir com a necessidade acadêmica dos alunos. “Nosso foco é, também, oferecer qualidade na estrutura, além do corpo docente e projetos institucionais”, defende.

A nova estrutura será situada na Av. Otávio Santos, Centro, em frente à unidade que já está em funcionamento. Para maiores informações, entre em contato pelo telefone: (77) 3429-6450.

Ascom- Faculdade Maurício de Nassau