A explosão que ocorreu em um motel no município de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, e deixou duas pessoas feridas atingiu imóveis vizinhos e deixou três famílias desalojadas. Os moradores deixaram os imóveis após orientação da Defesa Civil da cidade. O caso ocorreu na tarde desta terça-feira (24). A explosão foi em uma caldeira usada para lavagem e secagem de roupas e que ficava nos fundos do imóvel. Uma camareira e um funcionário do setor de manutenção ficaram feridos e foram levados para o Hospital Geral de Vitória da Conquista.

A direção do motel informou que as famílias que tiveram as casas atingidas estão alojadas no próprio motel e que vai arcar com prejuízos dos imóveis.

Uma das casas vizinhas atingidas teve vários estragos e o forro do teto desabou. Não tinha ninguém no local no momento da explosão. O dono do imóvel, o motorista Alex Santos, lamentou o ocorrido. “A gente olha assim e dá graças a Deus por não ter atingido ninguém, mas foi o mesmo que dar uma punhalada no meu coração porque a casa foi quase destruída”, disse.



A residência do garçom Márcio Santos também foi atingida na explosão. As paredes do imóvel ficaram com rachaduras e os vidros de todas as janelas quebraram. “Foi como se fosse a explosão de uma bomba, como se um avião tivesse caído em cima da casa e destruiu meio mundo de coisa”, afirmou.

Moradores de bairros próximos também disseram ter sentido a explosão. “A gente pensou várias coisas: que poderia ter sido um botijão de gás, batida de carro ou mesmo um terremoto, porque ouvimos um estrondo juntamente com um tremor”, afirmou a autônoma Jandira Santos.

Caso

Duas pessoas ficaram feridas na tarde desta terça-feira (24), após uma explosão em um motel, no município de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A explosão foi em uma caldeira usada para lavagem e secagem de roupas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas, José Rocha Oliveira, de 43 anos, e Laudimar Carvalho Silva, 32 anos, são funcionários do motel. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos.

O motel fica localizado no bairro Conveima I e teve a estrutura danificada. Segundo moradores da região próxima ao estabelecimento, o impacto da explosão foi sentido a uma distância de cerca de 3 km. Ainda não há informações sobre as causas da explosão.

G1