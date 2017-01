Para fazer o Carnaval ainda mais inesquecível, o Camarote Skol surpreende com uma programação que mistura diferentes ritmos musicais durante os seis dias de folia. Do axé ao funk, do eletrônica ao forró, quem for ao Camarote Skol poderá curtir de tudo um pouco em um dos espaços mais disputados do Circuito Dodô, Barra-Ondina.

A banda Aviões do Forró e a dupla Pipo e Rafa Marques abrem o primeiro dia de folia, dia 23 (quinta). Na sexta (24), será a noite do axé com Bell Marques e Tuca Fernandes. Já no sábado (25) a funkeira Anitta divide o palco com o cantor Dan Valente.

No domingo (26), o público irá curtir o batuque da Banda Timbalada e o samba de Ju Moraes. Na segunda (27) terá o pagode da banda Harmonia do Samba e o axé da banda Negra Cor. No último dia, terça (28), o cantor Léo Santana encerra a folia momesca. Além das atrações principais, a DJ Miss Cady será residente do camarote e vai animar os intervalos dos shows.

Localizado no Clube Espanhol, Circuito Barra-Ondina, o Camarote Skol possui uma excelente infra-estrutura e uma vista privilegiada para a Baía de Todos os Santos. O Camarote funciona todos os dias do Carnaval, das 19h às 4 horas.

SERVIÇO:

Camarote Skol 2017

Data: 23 a 28 de fevereiro de 2017

Horário: a partir das 19 horas

Local: Clube Espanhol – Circuito Barra-Ondina

Vendas: Central do Carnaval

Atrações:

QUINTA – Aviões do Forró e Rafa e Pipo Marques

SEXTA – Bell Marques e Tuca Fernandes

SÁBADO – Anitta e Dan Valente

DOMINGO – Timbalada e Ju Moraes

SEGUNDA – Harmonia do Samba e Negra Cor

TERÇA – Léo Santana

LK Comunicação