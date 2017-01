Da Redação

Domingo é dia de estreia no Lomantão. O Vitória da Conquista vai receber o Bahia de Feira, pela primeira rodada do Baianão 2017, às 16h. O estádio está quase pronto. Segundo a prefeitura, serviços de limpeza, paisagismo, manutenção elétrica e hidráulica, além de cuidados com o gramado estão sendo realizados.

Nesta quinta-feira (26), equipes trabalhavam no gramado do canteiro e na implantação das placas de sinalização. Além disso, novos extintores de incêndio estão sendo colocados para atender às exigências da Federação Baiana de Futebol.