A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) divulgou os gabaritos definitivos do processo seletivo de 2017, após análise de recursos. Para consultar os arquivos, com as respostas finais para as provas dos dois dias, clique aqui.

De acordo com informações da universidade, o gabarito definitivo sai após uma primeira divulgação, em que os estudantes têm acesso e podem entrar com recurso questionando as respostas oficiais. Ainda segundo a instituição, no gabarito definitivo houve uma mudança (apontada por meio de asterisco) na questão 38 do segundo dia de provas.

A Uesb ressalta que, em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato com a instituição pelos telefones (77) 3261-8604, em Itapetinga; (73) 3528-9695, em Jequié, e (77) 3424-8757, em Vitória da Conquista, ou pelo e-mail vestibular@uesb.edu.br.

Vestibular

Aproximadamente 18 mil candidatos participaram do Vestibular 2017 da Uesb. No domingo, dia 15 de janeiro, foram realizadas as provas de Matemática, Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira e Redação.

Na segunda-feira (16), foram aplicadas as provas de Ciências Humanas, como Geografia, História e conhecimentos contemporâneos, e Ciências da Natureza, como Física Química e Biologia. Os candidatos tiveram quatro horas para resolver a prova, 30 minutos a menos que o exame de domingo.

O processo seletivo ofereceu 1.186 vagas para 47 cursos, sendo 727 vagas para o primeiro semestre letivo e 459 para o segundo período. As vagas são distribuídas entre os três campi da instituição: Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista.

Segundo a Uesb, do total das vagas, 50% de cada curso de graduação são destinadas ao sistema de cotas, ou seja, são voltadas para estudantes que cursaram os ensinos fundamental, médio, supletivo ou modalidades equivalentes em escolas públicas. 70% das vagas de cotistas atendem àqueles que se autodeclararem negros e 30% são direcionadas para candidatos oriundos de escola pública. Há ainda as cotas adicionais, que disponibilizam uma vaga específica para indígena, quilombola e pessoa com deficiência em cada curso.

G1

Ascom-UESB