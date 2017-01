O Planeta Band Othon vai debutar em grande estilo no Carnaval 2017. Artistas do cenário baiano e nacional irão fazer a festa no camarote que promete mais um ano de folia 5 estrelas. Marília Mendonça, Mr. Catra, Gusttavo Lima, Diogo Nogueira, Carlinhos Brown e Harmonia do Samba foram convidados para celebrar os 15 anos de sucesso do espaço.

O primeiro dia da folia (23) será regado a muito funk e sertanejo. Mr. Catra promete transformar o espaço em um verdadeiro baile funk carioca. Catra, que é famoso por suas composições ousadas e pela voz grave e rouca, vai levar para o Palco Band sucessos como ‘Uh Papai Chegou’, ‘Adultério’ e ‘Vem Todo Mundo’. O funkeiro também ganhou popularidade pela vida pessoal por ter várias mulheres e 32 filhos.

Já o mineiro Gusttavo Lima vai levar o seu sertanejo universitário e as novidades do DVD 50/50 – 50% Balada / 50% Romance, que traz faixas como ‘Que Pena Que Acabou’ (70 milhões de acessos no YouTube em 6 meses), ‘Abre o Portão Que Eu Cheguei’ (30 milhões de acessos em 2 meses) e ‘Homem de Família’ (50 milhões de acessos em 3 meses).

Na sexta-feira (24), a festa fica por conta do novo fenômeno da música sertaneja, Marília Mendonça e do cantor baiano Carlinhos Brown. Pela primeira vez no Carnaval de Salvador, a cantora e compositora goiana vai trazer a “sofrência” para a folia baiana.

Com hits consagrados como ‘Infiel’ e o seu novo sucesso ‘Eu Sei de Cor’, a artista promete misturar sertanejo, axé e pagode baiano. Já o cacique do Candeal vai levar toda a sua musicalidade para o espaço. Brown, que é conhecido pela sua versatilidade artística como cantor, compositor, produtor, arranjador, pesquisador e incentivador cultural, promete fazer um show surpreendente, com muitos convidados.

No sábado (25), o samba vai tomar conta do Planeta Band. O carioca Diogo Nogueira vai trazer o novo show que inclui o repertório do seu novo DVD Alma Brasileira, gravado no ano passado. A obra que é uma grande homenagem ao samba e à música popular brasileira, reúne sucessos autorais e músicas de Djavan, Cazuza, Gonzaguinha, Milton Nascimento, Tim Maia e Zeca Pagodinho, e de seu pai João Nogueira. A nova música de trabalho ‘Pé na Areia’ já está tocando em todas as rádios do Brasil.

No domingo e na segunda (26 e 27), Carlinhos Brown vai comandar a festa com um show cheio de surpresas.

Para fechar o Carnaval com chave de ouro, o camarote vai receber o Harmonia do Samba. O grupo baiano, que neste ano também comemora 15 anos da Melhor Segunda-Feira do Mundo, vai apresentar um show que faz parte do projeto Ontem e Hoje, que traz antigos sucessos e músicas inéditas. As novas canções ‘Desce com a Gente’ e ‘Foi Só Te Ver’ já estão fazendo sucesso nos ensaios de verão da banda.

