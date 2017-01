O início do Campeonato Baiano 2017 não poderia ser melhor para o Vitória da Conquista.

O time conquistense venceu no estádio Lomanto Júnior o Bahia de Feira por 1 x 0, com o gol de Diego Aragão aos 43 minutos do primeiro tempo e começa a competição entre os líderes, com três pontos ganhos.

Além do Bode, apenas o Vitória venceu. O rubro negro de Salvador ganhou do Juazeirense por 2 x 1 em Juazeiro. Já o Flamengo de Guanambi empatou por 1 x 1 com o Galícia em Guanambi enquanto que Atlântico e Jacuipense empataram em 2 x 2. Bahia x Jacobina acontece a partir das 18h30 no estádio de Pituaçu.

Na próxima quinta-feira o Vitória da Conquista joga contra o Vitória, as 20h30 no estádio Manoel Barradas em Salvador.