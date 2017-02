Na madrugada dessa segunda-feira (30), os caixas eletrônicos do Banco do Brasil localizados na AABB de Vitória da Conquista foram alvos de arrombamento.

Segundo informações, bandidos entraram pelos fundos do clube por volta das 23h30 de domingo, renderam o vigilante e moveram as câmeras de segurança. Logo após, abriram um buraco da na parede para acessar, pela parte interna, o local onde violaram as máquinas de autoatendimento. A ação durou até às 4h30.

Este é o primeiro assalto a banco na região este ano na base territorial do Sindicato dos Bancários de Vitória da Conquista e Região. Em 2016 foram oito ocorrências. Já na Bahia, foram contabilizados 97 ataques entre explosões, arrombamentos, assaltos e tentativas frustradas.

Ascom-Sindicato dos Bancários