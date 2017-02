A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, na Bahia, anunciou a abertura do processo seletivo para estagiários de nível superior. Os interessados devem se inscrever no site dos Correios, no período de 31 de janeiro de 2017 até 14 de fevereiro de 2017.

Após preenchimento e assinatura, a ficha de inscrição, assim como os documentos exigidos no edital devem ser entregues pessoalmente, ou por procurador na Seção de Captação de Recursos Humanos/ GERCS/ BA, localizada na Avenida Paulo VI, nº 190, 8º andar do Edifício Sede dos Correios, Pituba, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

São 2 vagas e formação de cadastro reserva de candidatos a estagiário de nível superior. Uma delas para o turno matutino e a outra para o turno vespertino. A bolsa auxílio é de R$ 528,94, acrescida de auxílio transporte e vale alimentação/ refeição, entre outros benefícios.

Os classificados terão de cumprir jornadas de 20h semanais para estagiar em unidades/ áreas referentes ao curso de formação.

