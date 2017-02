Durante os dias 1, 2 e 3 de fevereiro a Secretaria da Educação do Estado promove a Jornada Pedagógica para o planejamento do ano letivo 2017 em todas as escolas estaduais de Vitória da Conquista. Nas unidades escolares dos municípios, as atividades serão realizadas em datas diversas.

Com o tema “Escola e Comunidade para Educar e Transformar”, a Jornada pedagógica 2017 trata-se de um espaço coletivo de organização do trabalho pedagógico, que envolve professores e gestores em todas as escolas estaduais.

Também é aberto para estudantes, famílias e representantes das comunidades locais. A segunda etapa da Jornada está programada para o dia 21 de julho.

A Jornada Pedagógica traz atividades diversificadas para o fortalecimento de práticas educativas e socialização de metodologias que despertem o interesse, a participação e a aprendizagem dos estudantes. Durante os três dias de trabalho, os participantes fazem uma avaliação do ano letivo de 2016 e discutem o Projeto Político Pedagógico das escolas, além do planejar as atividades interdisciplinares a serem realizadas em cada unidade escolar em 2017.

O secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, fala sobre a importância deste momento. “Estamos trabalhando intensamente para que 2017 seja marcado pela mudança do eixo pedagógico nas escolas da rede. Estamos fazendo todos os esforços para que toda unidade escolar tenha o seu coordenador pedagógico e diversas atividades.

Este ano, ganhamos mais 30 escolas em Tempo Integral. Vamos trabalhar muito, também, para a introdução da tecnologia, mas a tecnologia é apenas uma ferramenta. O mais importante é o espírito da escola, que é o seu conteúdo pedagógico, e este só pode ser tocado com o envolvimento das pessoas neste projeto”, afirmou.

Para o Coordenador Pedagógico do Núcleo Regional de Educação 20 (Nre 20),Edson Santos, “a Jornada Pedagógica se constitui num momento fundamental para os profissionais da Educação, pois possibilita a interação e reflexão sobre os processos educativos.”

Conteúdos online – Como parte do suporte para a Jornada Pedagógica, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia disponibiliza uma série de materiais de apoio no Portal da Educação. Pelo endereço (http://jornadapedagogica.educacao.ba.gov.br) é possível acessar a programação da Jornada e as informações sobre os projetos estruturantes. Também estão disponíveis materiais de apoio aos professores, como Plano de Aula, Plano de Unidade por Componente Curricular e Plano por Área de Conhecimento. O Portal oferece, ainda, os instrumentos de avaliação das experiências positivas

