O Programa Universidade para Todos (Prouni) 2017oferece 13.049 vagas na Bahia. Dessas, 6.282 estão disponíveis em 126 cursos de universidades particulares de Salvador. De acordo com o Ministério da Educação, as vagas são para cursos como administração, diversos campos da engenharia, medicina, enfermagem e outros.

Para ver a lista completa de cursos, os candidatos devem acessar o site do programa. As inscrições devem ser feitas pelo site até às 23h59 de sexta-feira (3). Em todo o país, são oferecidas 214.110 bolsas de estudos. Do total de vagas do Prouni na Bahia, 5.483 são para bolsas integrais, e 7.566, para bolsas parciais.

O Prouni distribui bolsas de estudo totais e parciais na rede particular de ensino superior de acordo com o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além de levar em conta a situação socioeconômica da família do candidato. É uma alternativa para quem não conseguiu uma vaga na rede pública de ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), ou quem não tem condições de pagar a mensalidade de uma universidade particular.



Somente poderá participar da disputa o candidato que tenha feito o Enem 2016, que tenha cursado o ensino médio completo na rede pública ou na privada como bolsista. Para ter direito à bolsa integral, os candidatos devem ter renda familiar bruta mensal de até um 1,5 salário mínimo; e à bolsa parcial, aqueles com renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos.

O MEC orienta que, se o candidato tiver dificuldades para se inscrever, deve ligar para o 0800-616161.

Dúvidas

Em Salvador, a faculdade DeVry ÁREA, localizada na Avenida Paralela, realiza até sexta-feira, um mutirão de consultoria gratuita para os estudantes que ainda têm dúvidas sobre como realizar a inscrição no Prouni. O auxílio é realizado no campus da Paralela, no laboratório três de informática, das 9h às 19h. Os interessados devem se apresentar no local de atendimento com RG e nota do Enem.

G1