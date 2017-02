Uma colisão frontal envolvendo um carro de passeio e um caminhão deixou quatro pessoas feridas no trecho do km-843 da BR-116, entre as cidades de Vitória da Conquista e Cândido Sales, na região sudoeste da Bahia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu durante ultrapassagem realizada pelo carro de passeio por volta das 12h30 deste domingo (5).

Após o acidente, a presença dos veículos na pista durante o trabalho de resgate dos feridos provocou um congestionamento de aproximadamente cinco quilômetros. De acordo com a PRF, as pistas foram liberadas por volta das 15h.

As quatro pessoas que ficaram feridas eram ocupantes do carro e não tiveram as identidades reveladas. Segundo a polícia rodoviária, elas foram socorridas para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

