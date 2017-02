Ícone dos anos 90, o grupo carioca Cidade Negra leva para a cidade do surf o balanço do reggae embalados por seus grandes hits. Toni Garrido, Bino Farias e Lazão se apresentam no palco principal, no dia 25 de fevereiro (sábado) e vão proporcionar um repertório especial, repleto de sucessos, além de novidades.

Com mais de 25 anos de carreira, eles reafirmam a força da musicalidade, do reggae presente na Bahia e no mundo. O show é esperado com ansiedade pela população.

Com o tema “Alegria e Sustentabilidade”, o carnaval de Itacaré será realizado de 25 a 28 de fevereiro. Serão dois trios que circulam durante o dia, cerca de sete blocos e manifestações culturais desfilam pelas ruas da cidade, além de dois palcos montados na orla, da Avenida Castro Alves. A programação completa será divulgada nas próximas semanas.

Para o Prefeito Antônio de Anízio o Carnaval 2017 marca uma nova era para os eventos em Itacaré, que passam a focar na atração de fluxo turístico com atrações nacionais, a exemplo da Banda Cidade Negra.

“ O Carnaval será realizado com grandes atrações, organização, muita segurança e a valorização das manifestações culturais e artistas locais, passando a ser um grande evento para o Carnaval da Bahia”, explica Anizío.

A Prefeitura Municipal está preparando um esquema de câmeras no circuito, seguranças, policiamento e atendimento médico. O evento tem o apoio do Governo do Estado, através das Secretaria Estadual de Turismo e da Bahiatursa.

