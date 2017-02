A cerveja SKOL realiza na próxima quinta-feira (9), a partir das 16h, uma coletiva de imprensa diferente de tudo o que a Bahia já viu. O evento acontece no final da tarde, em frente ao Forte de Santa Maria (Porto da Barra), no circuito Dodô (Barra-Ondina) e contará com a participação de artistas, digital influencers, porta-vozes da AMBEV e a presença do prefeito ACM Neto.

A coletiva será para a imprensa, mas as pessoas que passarem pelo local poderão acompanhar, em primeira mão, às ações que a SKOL preparou este ano para o carnaval de Salvador.

Como não poderia ser diferente, em se falando da parceria entre SKOL e Salvador, a coletiva vai terminar em carnaval, com um sunset no ritmo de festa, para deixar o pôr do sol do Porto da Barra ainda mais divertido.

“Não será apenas uma coletiva. Será uma grande festa. Queremos mostrar para Salvador tudo que preparamos para deixar o carnaval fora do quadrado”, afirma Felipe Bratfisch, gerente regional de marketing da AMBEV.

Durante a coletiva, o time da SKOL vai mostrar tudo que a cerveja preparou para que o folião soteropolitano e os turistas vivam um carnaval fora dos padrões e inesquecível.

Em tom de suspense em torno do que será apresentado, Rafael Pulccineli, diretor nacional de eventos da Ambev, ressalta que este ano campanha de carnaval da SKOL é protagonizada por pessoas comuns, que quebram padrões e valorizam a diversidade. “Teremos ações incríveis, inéditas no carnaval da Bahia, diferentes e fora do lugar comum.”, afirma Pulcinelli, sem revelar detalhes.

O carnaval de Salvador dará início a todas as ações que a cerveja SKOL vai desenvolver nos carnavais do Brasil. Além da capital baiana, SKOL fará um carnaval diferente e grandioso nas cidades de São Paulo (SP), Recife (PE), Belo Horizonte (MG) e Fortaleza (CE), para citar alguns.

