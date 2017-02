Na tarde desta quinta-feira (9), por volta das 14h, três homens e três adolescentes foram detidos por tráfico de drogas no bairro Morada Real, em Vitória da Conquista.

O Pelotão de Emprego Tático Operacional da 77ªCIPM recebeu uma denúncia através do 190 sobre a comercialização de entorpecentes em uma residência no local. No momento em que os militares chegaram à rua, perceberam que um indivíduo empreendeu fuga para dentro de uma residência.