O Hotel Mambembe Music & Arts em parceria com o Coletivo Suíça Bahiana realiza no próximo dia 18, no Underground Pub, o Baile Mambembe. O evento vai antecipar a celebração de uma das maiores festas populares do país, o Carnaval, com show da banda Hotel Mambembe e participação da cantora e compositora Ana Barroso, além das discotecagens dos DJs Paulinha Chernobyl e Rafha.

Esta é a primeira edição do Baile Mambembe, que por meio do conceito dos carnavais tradicionais, propõe que o público participe da brincadeira vestindo suas fantasias. Na ocasião, será realizado um concurso de melhor fantasia, no qual o vencedor ou a vencedora poderá ganhar um passaporte de todas as festas promovidas pelo Coletivo Suíça Bahiana no primeiro semestre.

Para o show, a anfitriã da festa, a banda Hotel Mambembe, prepara um repertório especial, como conta o vocalista Euri Meira. “Estamos preparando um show dançante, autoral e com um clima de carnaval. Selecionamos músicas com ritmos envolventes da Bahia a Cuba, como o ijexá, samba, salsa, merengue e reggae”.

A apresentação marca também o retorno da vocalista Alexandrina Santana aos palcos. A banda está em processo de gravação do primeiro álbum e conta ainda com os músicos Gerson Broggini (baixo) e Kayque Donato (bateria).

Os ingressos para o Baile Mambembe estão disponíveis na Internet, por meio da plataforma Sympla, no valor de R$10,00. Eles também poderão ser adquiridos na portaria do evento.