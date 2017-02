A ração essencial mínima definida pelo Decreto-lei 399, de 30 de abril de 1938, que estabelece 12 produtos alimentares (feijão, arroz, farinha de mandioca, pão, carne, leite, açúcar, banana, óleo, manteiga, tomate e café) e suas respectivas quantidades, passou a custar em Vitória da Conquista R$326,88, uma redução de 1,07%, quando comparado com o mês anterior, já em Salvador, R$ 315,32, em janeiro de 2017, representando uma redução de -0,5% quando comparado com o mês de dezembro de 2016.Em Ilhéus, a cesta básica passou a custar R$ 341,74 no mês de janeiro, uma redução de 0,88% em relação ao mês anterior. E em Itabuna, o preço da cesta básica passou para R$ 317,64, uma redução de 0,43% em relação ao mês anterior.

Vitória da Conquista – Dos 12 produtos que compõem a ração essencial mínima, seis registraram variações positivas: Farinha (5,03%), Pão (1,58%), Café (0,53%), Banana (0,30%), Tomate (0,28%), e Óleo (0,11%).

Por sua vez, seis produtos registraram variação negativa: Feijão (-6,77%), Leite (-3,21%), Manteiga (-1,92%), Carne (-1,48%), Arroz (-0,66%) e Açúcar (-0,63%).

No mês em análise, o tempo de trabalho necessário para se obter a cesta básica foi de 83 horas e 25 minutos, e o trabalhador comprometeu 37,92% do salário mínimo líquido para adquirir os 12 produtos da cesta.

Salvador – Dos 12 produtos que compõem a ração essencial mínima quatro registraram decréscimo nos preços, a saber: Tomate (-7,9%), Feijão rajado (-4,0%), Leite pasteurizado (-0,3%) e Manteiga (-0,1%). Por outro lado, oito produtos apresentaram elevação nos preços. Foram eles: Óleo de soja (2,3%), Banana-prata (2,2%), Pão francês (2,1%), Café moído (2,1%), Farinha de mandioca (1,3%), Carne bovina (cruz machado) (0,8%), Açúcar cristal (0,7%) e Arroz (0,3%).

No mês em análise, o tempo de trabalho necessário para se obter a cesta básica de Salvador foi de 80 horas e 28 minutos, e o trabalhador comprometeu 38,9% do salário mínimo líquido – descontando-se 8% de contribuição previdenciária do salário bruto de R$ 937,00 – para adquirir os 12 produtos da cesta.

Ilhéus – Dos 12 produtos que compõem a cesta básica, cinco apresentaram redução no preço: leite (16,21%), feijão (14,57%), banana (10,32%), açúcar (2,79%) e pão (0,76%). Os demais itens apresentaram aumento de preço: tomate (19,23%), óleo de soja (6,86%), manteiga (6,68%), café (5,38%), carne (2,38%), farinha de mandioca (1.13%) e arroz (0,93%).

Em janeiro, o tempo de trabalho despendido para se obter a cesta básica em Ilhéus foi de 87 horas e 21 minutos, um comprometimento de 39,64% da renda – para um trabalhador que recebe um salário mínimo líquido para adquirir os 12 itens da cesta.

Itabuna – Dos 12 itens que compõem a cesta básica, o café foi o item que apresentou maior elevação de preço (7,27%), seguido por: tomate (5,60%), óleo de soja (5,20%), manteiga (4,23%), banana (2,30%) e arroz (1,04%). Entre os itens que registraram redução, o feijão foi o principal (12,13%), seguido pelos itens: farinha (3,31%), pão (1,98%), carne (1,04%) e leite (0,60%).

Em janeiro, o tempo de trabalho despendido para se obter a cesta básica em Itabuna foi de 81 horas e 06 minutos, um comprometimento de 36,85% do salário mínimo líquido para adquirir os 12 itens da cesta.

Ascom-Sei