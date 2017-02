O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN-BA) promoverá neste mês a primeira serie de leilões, com mais de 1.600 lotes de veículos e sucatas apreendidos em 7 cidades baianas. Os leilões acontecerão entre os dias 16 e 21, com veículos apreendidos nas cidades de: Vitória da Conquista, Brumado, Santo Antônio de Jesus, Valença, Amargosa, Conceição do Coité e na Serrinha, todos com inicio às 9h.

Para dar lances é muito fácil, o interessado pode participar online, se cadastrando gratuitamente no site www.brbid.com ou presencialmente nos leilões comandados pelo Leiloeiro Público Oficial Oscar de Menezes Palmeira, em diversas cidades.

A disputa será simultânea entre os participantes presenciais e os usuários de internet. Os lotes já estão abertos para lances antecipados no site. Vale ressaltar que o cadastro leva até 48 horas para ser liberado, portanto é preciso ser realizado antecipadamente para não perder a oportunidade.

O leilão conta com carros, motos e centenas de lotes iniciando a apenas R$50,00, como o lote 21 do leilão de Vitória, a sucata de uma Dafra Super 100, ano 2008/08.

O leilão também conta com outros destaques como o lote 84 no leilão da Serrinha, uma Honda Pop 110i, ano 2015/15, com lance inicial de R$500,00, o lote 88, no leilão de Brumado, uma Suzuki EN125, ano 2008/09, com lance inicial de R$300,00, já no leilão de Santo Antônio de Jesus, o destaque fica com o lote 1069, uma Honda CG 125 Fan, ano 2013/13, com lance inicial de R$500,00.

Os veículos estão no depósito há pelo menos 90 dias e não foram retirados por seus proprietários. Os automóveis serão entregues aos arrematantes livres de multas e IPVA`s antigos.

Os editais dos leilões estão disponíveis em www.brbid.com. Nas páginas, os interessados encontrarão informações completas, como: os endereços dos leilões presenciais, as datas de visitação e retirada dos veículos, condições de pagamento, fotos e as descrições completas dos lotes.

A empresa também disponibiliza uma página, onde os usuários podem tirar todas as suas dúvidas e também aprender um pouco mais sobre o universo dos leilões: blog.brbid.com.