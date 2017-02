Até o próximo domingo (12), a Faculdade Maurício de Nassau está realizando uma Feira de Profissões no Shopping Conquista Sul.

A programação contará com uma mostra das profissões; serviço de elaboração de currículo oferecido pelo curso de Administração; Mostra de Design apesentada pelo curso de Design de Interiores; Experimentos científicos com o curso de Engenharia Elétrica e aferição de pressão pelos cursos de Saúde.

Além disso, para aqueles que estão com dúvida na carreira que pretende seguir, o curso de Psicologia fará agendamento para orientação vocacional que acontecerá na Clínica de Psicologia da Nassau. E no sábado (11), no turno da tarde, o curso de Pós Graduação realizará um Talk Show com a professora Karine Grisi sobre Empregabilidade.

De acordo com a professora Karine Grise, que também é organizadora do evento, esta Feira proporcionará aos visitantes um maior conhecimento para a comunidade sobre as profissões. “Cada visitante terá a oportunidade de conversar com um profissional da área e conhecer o dia a dia da profissão, os desafios de cada carreira e como elas contribuem com a sociedade”, conclui.

Para quem quiser visitar a Feira, ela estará funcionando no mesmo horário comercial do Shopping Conquista Sul, que fica situado na Av. Juracy Magalhães.

Ascom – Faculdade Mauricio de Nassau