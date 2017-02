Um ônibus com cerca de 35 passageiros ficou pendurado em uma ribanceira no final da noite de domingo (12), por volta das 23h, no km-601 da BR-242, no município de Muquém de São Francisco, região oeste da Bahia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus, que seguia de Santa Maria da Vitória para Ibotirama, subia uma região conhecida como Serra do Cipó, quando o motorista identificou uma falha mecânica e parou o veículo. Em seguida, ele teria colocado um calço em um dos pneus, mas o objeto não sustentou o veículo, que desceu a ladeira e ficou pendurado em uma ribanceira.

A PRF detalha que os passageiros conseguiram descer do ônibus e ninguém ficou ferido. A suspeita é de que o coletivo tenha sofrido uma pane elétrica. Até a manhã desta segunda-feira (13), o veículo permanecia no local do incidente à espera de reboque.

