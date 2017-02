O Comércio de Vitória da Conquista não funcionará na Segunda e Terça-feira de Carnaval.

No dia 27/02 (Segunda-feira), o comércio não funcionará devido a uma negociação feita, em Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista e o Sindicato dos Comerciários de Vitória da Conquista, em compensação ao feriado do Dia do Comerciário, comemorado, originalmente, no dia 30 de outubro.

Nos dias 25/02 (Sábado) e 01/03 (Quarta-feira) o comércio funciona em horário normal, a partir das 8 horas.