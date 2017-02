Vitória da Conquista entra pra valer para o circuito das cidades brasileiras que oferecem formação em aviação civil. Depois de formar inúmeros pilotos, 15 alunos com idade entre 18 e 32 anos compõem a primeira turma do curso de Comissários de Voo da CRM Flight School. Ponto para a cidade e a região, que tem oferecido um leque de opções de formação técnica e universitária, e ganha mais uma vez com este curso.

Esperado por muitos jovens conquistenses e de municípios circunvizinhos, o curso, que começou há pouco mais de um mês, reúne algumas características que explicam o sucesso da demanda.

“Além custo-benefício, por ser de curta duração e mais barato do que uma formação universitária, os alunos saem prontos para concorrer a uma vaga em um mercado de trabalho em ascensão, após cerca de quatro meses em sala de aula”, explica a professora e ex-comissária, Flávia Cardim. Ela destaca ainda, a possibilidade de aliar viagens e boa remuneração.

Realizar a formação na própria cidade, para Taynara Martins de Oliveira, de 22 anos, é sinônimo de economia e permite conciliar trabalho e estudo. “Sempre gostei de pessoas, descobri que poderia fazer isso viajando. Com grande experiência na aviação, os professores do curso nos preparam para um mercado que tem aberto muitas portas”, comemora a aluna.

O comissário é um importante tripulante na aeronave, um profissional de segurança. Para se habilitar a ser esse profissional, o aluno passa por duas etapas, uma teórica e uma prática. Para realizar o curso, basta apenas ter 18 anos e ensino médio completo. Não é obrigatório saber inglês. Esta primeira turma funciona no horário das 08h as 17h30 e outra está sendo formada para iniciar dia 04 de março, com aulas também nos finais de semana.

O curso é homologado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), através da Portaria Nº 1494/SPO de 02 de julho de 2014, e complementa a formação na área de aviação civil, já contemplada com o curso de Piloto, que também inicia nova turma 04 de março, bastando o interessado ter os mesmos pré-requisitos do curso de Comissário.

ASCOM CRM Flight School