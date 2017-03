A Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC) manifesta profundo pesar pelo falecimento de Mariza Mendonça Oliveira, esposa do presidente da Casa, Herminio Oliveira neste sábado (25), vítima de acidente automobilístico na estrada de potiraguá.

Dona Mariza, nascida e criada no bairro Guarani tinha 53 anos de idade e casada com Sr, Herminio a 38 anos em perfeita união. O velório acontece na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Ultimos Dias, na Av. Juracy Magalhães, Morada dos Pássaros, no fundo da Arcelormittal e o sepultamento está previsto para as 16h no Cemitério Parque da Cidade.

Neste momento de dor, a Mesa Diretora, vereadores e todos servidores da casa, prestam condolências e se solidarizam com os familiares e amigos enlutados pela grande e irreparável perda.

“DEUS é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia” (Salmo 46.1).

ASCOM-CMVC