O incêndio que atinge o Parque Natural Pico das Almas, na cidade de Rio de Contas, na região da Chapada Diamantina, na Bahia, desde a manhã de sexta-feira (3), já atingiu vegetação de nascentes de rios e matou animais na região. A informação é da Secretaria de Meio Ambiente da cidade, nesta segunda-feira (6).

Segundo o órgão municipal, a área destruída pelo fogo ainda está sendo avaliada. “Continua o combate. O incêndio está controlado, mas ainda tem focos. A região tem nascentes do Rio Paramirim. Cobras também foram encontradas mortas”, diz a técnica em fiscalização ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Rio de Contas.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar, a região de Rio de Contas faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra do Barbado.

Os Bombeiros Militares informaram, na noite de domingo (5), que após o trabalho durante todo o dia, os brigadistas conseguiram evoluir muitos pontos combatidos.

Cerca de 10 bombeiros militares e 12 brigadistas trabalham no local. As equipes ainda contam com o auxílio de um helicóptero. Não há informações de quando as chamas começaram e nem do que pode ter provocado o incêndio.