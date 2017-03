A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu ontem (8), por volta das 13h10, no KM 830 da BR 116, em Vitória da Conquista/BA, na região sudoeste do estado, um homem com mandado de prisão em aberto pelo cometimento do crime de roubo majorado. O foragido, de 31 anos, foi capturado em um ônibus interestadual que fazia a linha São Paulo X Maceió.

Os PRFs fiscalizavam o veículo e os respectivos ocupantes quando encontraram o mandado de prisão em aberto em desfavor do passageiro. A ordem de prisão foi expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em outubro de 2012 e aguardava cumprimento.