A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) vem desenvolvendo, há vários anos, ações voltadas para a difusão, a rememoração, a reflexão e a discussão da vida e obra do cineasta conquistense Glauber Rocha.

Exemplo disso é a Semana Glauber, realizada desde 2002, sempre na semana de aniversário de Glauber, quando também se comemora o Dia Municipal da Cultura, instituído pela Lei 1.367, de 24 de novembro de 2006.

Neste ano, a 6ª Semana Glauber será realizada, junto ao Seminário Cinema Conquista Glauber, de 13 a 15 de março, no Teatro Glauber Rocha, campus de Vitória da Conquista. A programação inclui a sessão especial do Cinema na Uesb, com o filme “Cinema Novo”, do diretor Eryk Rocha; exibição de videodocumentário e matérias sobre ações voltadas à memória de Glauber na cidade; e mesas temáticas, com representantes do poder público municipal e da Uesb, e com pesquisadores da vida e da obra do cineasta. As atividades terão início sempre às 18h30. Detalhes da programação no cartaz.

A realização é da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, por meio do Programa Janela Indiscreta Cine Vídeo Uesb e do Programa de Cinema e Audiovisual da Uesb (ProCine), em parceria com o Curso de Cinema e Audiovisual da Uesb e apoio do Programa de Extensão Universitária (MEC/SESu) e da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista.

Os interessados em participar podem se inscrever enviando a ficha de inscrição preenchida para o e-mail janelaindiscretacinevideo@gmail.com, até às 18 horas do dia 10 de março, ou presencialmente, na sala do Janela Indiscreta, prédio do Surte. Haverá certificação (pela frequência em todo o seminário ou por atividade, excetuando a sessão especial com longa-metragem).

ASCOM UESB