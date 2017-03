Foram prorrogadas até a próxima terça-feira (14), as matrículas para o Centro Territorial de Educação Profissional de Vitoria da Conquista (CETEP). São 160 vagas para a modalidade de Ensino Médio Integrado e para o Programa de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) nível médio.

O Ensino Médio Integrado é destinado para quem concluiu o 9º ano do Ensino Fundamental e que sejam menores de 18 anos de idade. O Proeja é voltado para estudantes que concluíram o 9º ano do Ensino Fundamental ou que não terminou o Ensino Médio e que sejam maiores de 18 anos de idade.

Os estudantes poderão optar por um dos seis cursos profissionalizantes disponíveis: Edificações, Agroecologia, Agropecuária, Administração, Logística e Informática. Os cursos são distribuídos nos turnos matutino, vespertino e noturno. Ao final dos cursos os estudantes poderão participar do programa primeiro emprego, lançado pelo Governo do Estado em novembro de 2016.

O programa primeiro emprego é uma ação social de combate ao desemprego dos jovens, promovido pelo Governo do Estado para inserir egressos e estudantes da Educação Profissional no mercado de trabalho. O critério de seleção será baseado no desempenho do aluno em sala de aula. A meta é preencher nove mil vagas até 2018 no setor público. Mais de 80 empresas privadas também já manifestaram interesse em participar do programa.

Ao conquistar a vaga, intermediada pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), os egressos terão carteira de trabalho assinada e todos os direitos garantidos. O contrato tem duração de 24 meses no Estado, já as empresas particulares têm a prerrogativa de definir se haverá a continuidade do contrato. A remuneração nas instituições privadas é a partir de um salário mínimo, já nos órgãos estaduais, o contemplado terá salário mínimo, plano de saúde (Planserv) e vale transporte.

Documentos para matrícula:

RG e CPF do aluno (xero legível)

RG dos pais ou responsável legal (Xerox legível)

03 fotos do aluno 3×4

Histórico original do Ensino Fundamental (ou atestado)

Comprovante de residência com CEP da rua (Xerox)

ASCOM 20ª NRE