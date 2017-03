Com o tema “Sejamos Fortes e Corajosas”, neste sábado, onze de março, a partir das 8 horas da manhã, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, por meio da Coordenação de Políticas Públicas para as Mulheres, convida você mulher para participar da ação social em comemoração ao Dia Internacional da Mulher que acontecerá no Centro Glauber Rocha de Educação e Cultura, que fica na avenida Brumado, das 8h às 13h.

Durante o evento, serão oferecidos serviços de saúde, beleza, atendimentos do Centro de Referência da Mulher Albertina Vasconcelos (CRAV), do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Bolsa Família e serão realizadas palestras, exposição fotográfica, serviços de saúde e embelezamento, shows e aula de zumba.

Confira a programação: 08H:30 – Palestra com a administradora e pós graduanda MBA finanças e controladoria Patrícia Sinara Antes da Entrevista, Prepare-se! Instruções de como preparar um currículo, como se comportar numa entrevista de emprego e marketing pessoal. 09H:30 – Bate-Papo com a Assistente Social, Psicopedagoga e MBA em Gestão de pessoas Luiza Ariana da Rocha Mota Ferraz – O papel da Mulher na sociedade: desafios e possibilidades

Orientação, Saúde e Bem-estar:

As mulheres contarão com serviços de saúde como testes rápidos, aferição de pressão arterial, dentre outros; serviços de beleza e bem estar (maquiagem, massoterapia, corte, escova, esmaltação e design de sobrancelha; balcão de atendimento com orientações do CRAS – Centro de Referência em Assistência Social, CREAS- Centro de Referência Especializado em Assistência Social e Bolsa Família.

Comércio de Artesanatos:

Presente durante todo o evento para divulgar os artesãos e a comercialização do artesanato tradicional.

Atividade física:

Aula de zumba ( SESC)

Apresentação Cultural:

Grupo de dança e Circo Oxente Apresentações

Musicais:

Voz e Violão ( SESC) e Banda Oxente

